Unfall an Zebrastreifen: Zeugen gesucht

Am Montag, gegen 9.10 Uhr, wollte eine ältere Dame den Fußgängerüberweg an der Kreuzung Hemmerichstraße/Hartmannstraße überqueren. Als sie die gegenüberliegende Straßenseite fast erreicht hatte, fuhr ein Pkw in Richtung Kapellenstraße an den Überweg heran und touchierte die Frau am Bein. Durch die Berührung geriet die Frau ins Straucheln und landete leicht auf der Motorhaube, heißt es im Polizeibericht. Der Pkw, bei dem es sich um einen blau-grauen Kleinwagen handeln soll, fuhr nach dem Vorfall unbeeindruckt weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol