Unfall an der Kreuzung

3000 Euro Schaden ist bei einem Unfall am Sonntag, kurz nach 15 Uhr, an der Kreuzung Talstraße und Frankenstraße entstanden. Verletzt wurde niemand. Eine 51-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Talstraße unterwegs und wollte geradeaus in Richtung der Von-Hutten-Straße fahren. Ein 33-jähriger Autofahrer kam aus der Frankenstraße und hatte die Absicht, geradeaus in Richtung Aschacher Straße zu fahren. Nachdem beide noch zunächst angehalten hatten, um die Vorfahrtsstraße Von-Hutten-Straße/Aschacher Straße zu überschauen, fuhren dann beide gleichzeitig an und es kam zum Zusammenstoß. Die 51-Jährige hätte dem 33-Jährigen die Vorfahrt gewähren müssen, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen. pol