Unfall an der Einfahrt zur Tankstelle

Am frühen Freitagmorgen ist ein Transporter mit einem Roller kollidiert. Der Fahrer des Transporters war mit seinem Fahrzeug in der Kissinger Straße unterwegs und wollte zur Tankstelle einbiegen. Er verpasste jedoch die Einfahrt und setzte daher den Transporter ein Stück zurück. Dabei übersah er eine Roller-Fahrerin, die unmittelbar hinter seinem Fahrzeug unterwegs war. Der Transporter kollidierte mit dem Roller. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Transporter blieb unbeschädigt. pol