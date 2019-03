Unfall an der Ausfahrt

Am Dienstag ist es zur Mittagszeit an der Autobahnanschlussstelle Möhrendorf zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen. Eine ortsunkundige Unfallverursacherin fuhr von der A 73 in südliche Richtung ab, um einen durch ihr Navigationsgerät angezeigten Stau zu umfahren. Am Ende der Ausfahrt missachtete die Fahrerin jedoch die Vorfahrt eines auf der Kreisstraße ERH 31 in Richtung Möhrendorf fahrenden Autofahrers. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und mussten abgeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10 000 Euro. pol