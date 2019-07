Ein 86-jähriger Fahrer fuhr am Sonntagnachmittag von Brendlorenzen kommend weiter in Richtung Mellrichstadt, obwohl die Ampel für ihn "Rot" zeigte. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, den eine 28-Jährige lenkte, die gerade bei "Grün" die Kreuzung überquerte. Es entstand ein Blechschaden von etwa 3300 Euro an den beiden Fahrzeugen, teilt die Polizei in Bad Neustadt mit. pol