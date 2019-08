Unfälle mit Wildschwein und Rehen

Am Samstag kam es zu einigen Wildunfällen. Am Mittag erfasste ein 28-Jähriger auf der Staatsstraße von Münnerstadt in Richtung Kleinwenkheim mit seinem Pkw ein Reh. Das Tier verendete, am Pkw entstand 1500 Euro Schaden. Am Morgen erfasste am Schindberg ein Pkw ein Wildschwein. Das Tier überlebte nicht, am Pkw entstand rund 1000 Euro Schaden. Am gleichen Morgen prallte ein Reh gegen den Pkw einer 42-Jährigen, die von Rannungen kommend in Richtung Waldsiedlung Rottershausen fuhr. Das Tier musste erlöst werden. Schaden: 200 Euro. pol