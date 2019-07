Unfälle mit Waschbären und Wildschweinen

Im Bereich Fuldaer Straße lagen am Samstagabend zwei überfahrene Waschbären auf der Straße. Ein beteiligtes Fahrzeug war nicht vor Ort. Eines der Tiere lebte noch, so dass es mit der Dienstpistole erlöst werden musste, teilt die Polizei Bad Brückenau mit.

Ein 57-jähriger Mann nahm am Freitagmittag auf der Fahrt von Neuwirtshaus Richtung Bad Brückenau ein kleines, braunes Tier aus dem Augenwinkel wahr, das die Staatsstraße überquerte und unter sein Fahrzeug geriet. Es war nach dem anschließenden Anhalten nicht mehr zu finden und ist wohl in den Wald weitergelaufen. Ob ein Schaden am Pkw des Fahrers entstanden ist, muss eine Inspektion des

Unterbodens zeigen.

Am frühen Montagmorgen schließlich waren Schwarzkittel unterwegs. Zwischen

Altengronau und Zeitlofs erwischte der Fahrer eines Audi ein mittelgroßes Wildschwein, das nach dem Anprall augenscheinlich unverletzt weiterrannte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Zur gleichen Zeit überfuhr zwischen Oberweißenbrunn und Wildflecken ein Lkw

ebenfalls ein Wildschwein. Der Kadaver wurde über die Fahrbahn geschleudert und kam vor dem Pkw eines Mannes zum Liegen, der eben erst in Wildflecken losgefahren war und nicht mehr ausweichen konnte. Auch hier liegt der Sachschaden am Pkw bei etwa 3000 Euro.

In allen Fällen kümmerten sich die Revierinhaber um die Kadaver bzw. um eine Nachsuche nach angefahrenen Tieren. pol