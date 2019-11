Unfälle mit Reh und Hase

Zwei Wildunfälle meldet die Polizei aus dem Bereich Münnerstadt. Am Donnerstag , gegen 5.30 Uhr, fuhr ein VW-Fahrer auf der Kleinwenkheimer Straße in Fridritt. Etwa zehn Meter vor dem Ortsende erfasste er ein Reh. Das Tier flüchtete, ob Schaden am Auto entstanden ist, muss bei Tageslicht geprüft werden.

Auf der Staatsstraße 2445 von Münnerstadt in Richtung Schweinfurt erfasste am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, ein Audi-Fahrer einen Hasen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. pol