Unfälle mit hohem Blechschaden

Am Freitag ereigneten sich im Dienstbereich der Polizei Bad Neustadt mehrere Unfälle. Bei zwei Wildunfällen wurden Rehe von Fahrzeugen erfasst. Bei einem weiteren Unfall blieb eine Autofahrerin in Heustreu beim Ausparken an einem anderen Wagen hängen. Der Blechschaden liegt bei insgesamt rund 10 000 Euro. pol