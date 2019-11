Unfälle mit 23 000 Euro Blechschaden

Die Sperrung der A 7 aufgrund eines umgekippten Betonlasters am Donnerstag hat auch den Verkehr in Bad Kissingen beeinflusst. Ein ortsunkundiger Fahrer fuhr die Umleitungsstrecke von Oberthulba in Richtung Bad Kissingen. Bei Albertshausen wollte er nach links in den Parkplatz einzufahren und kollidierte mit einem überholenden Pkw. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 17 000 Euro. Die Wagen mussten abgeschleppt werden, auch auf der Umleitung staute sich der Verkehr. Auch am Ostring kam es wieder zu Staus.Einigen Fahrern dauerte es offenbar zu lange zu warten, so dass sie wendeten. So auch der Fahrer eines Opel Meriva. Beim Wenden erfasste er einen vorbeifahrenden Opel Corsa. Der Blechschaden beläuft sich auf 6000 Euro. pol