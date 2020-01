Unfälle legen die A 3 lahm

Aufgrund dichten Nebels mit Sichtweiten unter fünf Metern ist es in der Silvesternacht auf der A 3 in Fahrtrichtung Regensburg zwischen der Anschlussstelle Frauenaurach und dem Autobahnkreuz zu zwei Verkehrsunfällen gekommen.

Wie die Verkehrspolizei mitteilt, fuhr gegen 2.45 Uhr der 49-jährige Fahrer eines Kleintransporters auf ein vor ihm fahrendes Auto auf. Beide Fahrzeuge blieben total beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Nachdem einige Autos die Unfallstelle passiert hatten, erkannte ein 52-Jähriger die Situation zu spät, fuhr gegen das Unfallauto und prallte in die Schutzplanke. Alle Fahrzeuginsassen erlitten nur leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in die Chirurgie Erlangen gebracht. Auch an dem dritten Fahrzeug entstand Totalschaden.

Alkohol war nicht im Spiel, jedoch war die Fahrweise der Unfallverursacher den Witterungsbedingungen nicht angepasst, so dass die Fahrer eine Anzeige erwartet.

Sperrung bis in den Morgen

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen wurde aus Sicherheitsaspekten die Autobahn durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Erlangen, mehreren freiwilligen Feuerwehren und der Autobahnmeisterei Erlangen gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Frauenaurach abgeleitet. Gegen 6.30 Uhr wurde die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben. pol