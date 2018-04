Unfälle in der Baustelle

In der A 73-Baustelle in Forchheim ist es erneut zu zwei Unfällen gekommen.

Im Stau in Fahrtrichtung Norden musste am Mittwochnachmittag eine 48-jährige VW-Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte ein 65-jähriger Fahrer eines Sattelzuges zu spät, er fuhr - auch wegen zu geringen Sicherheitsabstands - in das Heck des VW. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Bereits Mittwochvormittag kam es in der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Nord und -Süd zu einem Streifvorgang, als ein 30-jähriger BMW-Fahrer den Lkw eines 56-Jährigen überholte. Die rechte Fahrzeugseite des BMW wurde verkratzt. Der Gesamtschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. pol