Unfälle beim Ein- und Ausparken

Zur späten Nachtzeit wollte ein 34-jähriger Autofahrer in der Kurhausstraße rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei blieb er an einem zweiten Wagen hängen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Am Freitagmittag ereignete sich in der Maxstraße ein weiterer Parkunfall, mit einem Schaden von etwa 700 Euro. Ein 77-Jähriger wollte mit seinem Volvo einparken und stieß leicht an ein zweites Fahrzeug. pol