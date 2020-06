Unfälle bei Starkregen auf der A9

Am Donnerstagmittag ist es auf der A 9 zwischen den Anschlussstellen Bayreuth-Süd und Trockau zu zwei Aquaplaning-Unfällen gekommen, nachdem plötzlicher Starkregen eingesetzt hatte. Der erste Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Berlin. Eine 32-Jährige aus der Schweiz verlor mit ihrem Geländewagen auf gerader Strecke die Kontrolle. Sie prallte in die rechte Schutzplanke und blieb auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Mithilfe von Ersthelfern konnte sie das Auto auf den Standstreifen schieben. Nur zehn Minuten später geschah in der Gegenrichtung ein weiterer Unfall. Eine 42-Jährige aus dem Bereich Lichtenfels kam in einer Rechtskurve ins Schleudern, stieß zunächst in die rechte Betonwand und schleuderte anschließend in einen fahrenden Lastwagen. Hier blieben linke und mittlere Fahrspur nach dem Unfall blockiert. Während der Bergungsarbeiten kam es zu Behinderungen. Es blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro. Beide Unfallfahrerinnen müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.