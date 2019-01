Unfälle auf eisglatten Straßen

Dichter Schneefall bis in den Vormittag hinein und auf kaltem Untergrund anfrierender Schneematsch behinderten am Montagvormittag im Altlandkreis Bad Brückenau den Verkehr. An den Steigungsstrecken blieben mehrere Lkw vorübergehend hängen.

Bis 15 Uhr wurden der Polizei Bad Brückenau vier Verkehrsunfälle gemeldet. In vielen Fällen hatten die Fahrer ihre Geschwindigkeit schlichtweg nicht an die Witterungsverhältnisse angepasst, teilt die Polizei in Bad Brückenau am Montag mit.

In den Gartenzaun geschleudert

Gegen 9.15 Uhr war eine 34-jährige Frau mit ihrem Chrysler unterwegs von Ober- nach Unterleichtersbach. Am Ortseingang von Unterleichtersbach kam der Wagen der Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und landete nach einigem Schleudern in einem Gartenzaun. An Schäden sind neben dem wirtschaftlichen Totalschaden des Fahrzeugs der Gartenzaun, Reparaturkosten hier rund 1000 Euro, und ein Verkehrsschild zu nennen, das ebenfalls umgefahren wurde, so die Polizei Bad Brückenau.

Nur eine viertel Stunde später ging bei der Polizei erneut eine Unfallmeldung ein. Gegen 9.30 Uhr rutschte eine 55-jährige Frau mit ihrem Opel Zafira bei Oberleichtersbach in den Straßengraben. Der Sachschaden am eigenen Fahrzeug beträgt etwa 1000 Euro, ein Fremdschaden war nicht zu verzeichnen, so die Polizeiinspektion Bad Brückenau.

Etwa eine Stunde später kam es zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge zwischen Motten und Kothen. Verletzt wurde dabei niemand, es entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Dieser liegt mit geschätzt 10 000 Euro jedoch deutlich höher als bei den anderen Unfällen.

Ein 20-Jähriger hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war nach links in den Gegenverkehr geschleudert. Hier stieß sein Skoda mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Glücklicherweise konnten beide Fahrer ihre Fahrzeuge unverletzt verlassen.

Fahrzeug überschlägt sich

Gegen 12.30 Uhr passierte eine 30-jährige Frau aus dem Altlandkreis Bad Brückenau mit ihrem VW Golf auf der Staatsstraße von Oberweißenbrunn nach Wildflecken gerade die Einfahrt zum Osttor des Truppenübungsplatzes, als sie auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet. Ihr Wagen schlidderte über die Gegenfahrbahn, wo er einen entgegenkommenden Pkw nur knapp verfehlte. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb im linksseitigen Straßengraben auf dem Dach liegen. Es ist schon großes Glück, dass die Dame nicht verletzt wurde, heißt es im Bericht von der Polizei Bad Brückenau. Der Sachschaden an ihrem Fahrzeug liegt bei etwa 5000 Euro, schätzt die Polizei.

Appell an Autofahrer

In allen Fällen, so die Polizeiinspektion Bad Brückenau, war die Geschwindigkeit der Unfallverursacher, da die Autofahrer diese den Witterungsverhältnissen nicht angepasst hatten.

Im Hinblick auf aktuell weiterhin winterliches Wetter appelliert die Polizei daher an die Autofahrer, ihre Geschwindigkeit zu mäßigen und den Witterungsverhältnissen, mit Schnee und Eisglätte, entsprechend anzupassen. pol