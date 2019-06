Ein Zeuge konnte Mittwochnacht gegen 0.15 Uhr drei Männer beobachten, die ein unleserliches hellgrünes Graffiti an eine Hauswand in der Keßlerstraße sprühten, danach flüchteten sie Richtung Gabelmann. Die Polizei Bamberg sucht Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachten konnten. Diese sollten sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 bei der Polizeiinspektion Bamberg melden. pol