Ein 48-Jähriger meldete am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr in der Lichtenfelser Polizeiinspektion, dass ein ihm Unbekannter vergangene Woche einen Handyvertrag auf seinen Namen abgeschlossen habe. Deshalb buchte einAnbieter einen Euro für den Abschluss des Vertrages vom Konto des Mannes ab. Außerdem bekam er eine Rechnung an seine Adresse, aus der hervorgeht, dass ein Vertrag mit dazugehörigem Handy abgeschlossen wurde. Das Mobiltelefon hat der Mann jedoch nicht erhalten. pol