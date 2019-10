Unerwarteter Geldsegen für "1000 Herzen" machte sprachlos

Die Koinor Horst Müller Stiftung spendet an die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" 18 500 Euro! Die Spendenübergabe erfolgte am Sonntag im Rahmen des Benefizkonzertes des Chores "Spirit Voices". In der Pause wurde die Spendensumme symbolisch übergeben.

Selbst einem gewieften und eloquenten Moderator wie dem Initiator der Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach", Gerhard Burkert-Mazur, verschlug es schlichtweg die Sprache angesichts der großen Summe. Stiftungsrat Michael Schulz stellte die Koinor Host Müller Stiftung vor und begründete warum man "1000 Herzen für Kronach" so großzügig beschert. "Soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement sind bei uns keine Lippenbekenntnisse", sagte Schulz. Zweck der Stiftung sei die Förderung von karitativen Zwecken, der medizinischen Forschung, der Jugend, der Kultur und von Natur-, Umwelt- und Tierschutz.

Horst Müller gründete 1953 das Unternehmen Koinor Polstermöbel in Michelau und leitete es als Inhaber bis 1991. Der Gründer verband seinen unternehmerischen Erfolg mit dem Bekenntnis zur Verantwortung für unsere Gesellschaft und ihre Bürger. Dieses soziale Engagement fand Ausdruck in der Errichtung der gemeinnützigen "Koinor Horst Müller Stiftung" im Jahre 2000. Die aus dem Stiftungsvermögen anfallenden Erträge stehen nahezu in voller Höhe dem Stiftungszweck zur Verfügung.

In zehn Jahren 100 000 Euro

"Durch die großzügige finanzielle Ausstattung der Stiftung ist es uns jedoch auch möglich, Projekte, Einzelmaßnahmen und soziale Härtefälle in ganz Deutschland, ja sogar weltweit zu fördern, soweit sie dem Stiftungszweck entsprechen. Genau diesen Zweck erfüllt die Benefizaktion ,1000 Herzen für Kronach', in der sich nur ehrenamtlich engagierte Idealisten für Not leidende Menschen einsetzen", so Michael Schulz.

Aufgrund der seit einem Jahrzehnt großartig funktionierenden Zusammenarbeit stockte die Koinor Stiftung den zunächst auf 10 000 Euro avisierten Betrag spontan während der Übergabe auf 18 500 Euro auf. So ergibt sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre insgesamt eine Spendensumme von 100 000 Euro, die an "1000 Herzen" gestiftet wurden.

Für die Benefizaktion sprachen die Initiatoren Gerhard und Herta Burkert- Mazur sowie der Spendenverwalter Heinz Hausmann großen Dank aus. Es sei überwältigend, wie die Koinor Horst Müller Stiftung seit zehn Jahren die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" unterstützt. "Wir haben großen Respekt vor dem sozialen Engagement", sagte Gerhard Burkert- Mazur in seinen Dankesworten. Heinz Hausmann bekräftigte die Notwendigkeit der Hilfe an einigen Beispielen. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit beginnen die Hilfeanträge anzuwachsen denn es fehlt vielen das nötige Geld für Heizmaterial. eh