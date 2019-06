Unerwarteter Erfolg für Neuseser Damen 60

Die Damen 60 des SV Neuses kamen zu ihrem ersten Sieg in der Bezirksliga und reichten die Schlusslaterne an den TC Küps weiter. Die Damen 30 unterlagen gegen Einberg mit 2:4. Obwohl die Herren 50 nur mit fünf Akteuren antraten, waren sie in Marktrodach nicht chancenlos.

Herren 50, Bezirksklasse 2

TC Marktrodach - SV Neuses 6:3

Unter einem schlechten Vorzeichen stand das Kreisduell, denn Neuses konnte nur fünf statt sechs Spieler aufbieten und musste so zwei Punkte kampflos abgeben. Hinzu kam, dass sich während der Partie Günther Krebs verletzte und so ein weiterer Punkt vorzeitig an Marktrodach ging. In den Einzeln überzeugten bei den Gästen zwar Günther Wimmer und Uwe Fugmann, doch konnten sie den 2:4-Rückstand nicht verhindern. Winfried Lebok und Thomas Fehn scheiterten jeweils im Match-Tiebreak mit 5:10. Ein drittes Mal ging es in den Match-Tiebreak, und auch hier hatte das Duo Lebok/Fehn im Entscheidungssatz das Nachsehen. Wie schon im Einzel, trumpften Wimmer und Fugmann gemeinsam auch als Doppel auf.

Einzel: Schwarz - Wimmer 1:6, 3:6; Steger - Fugmann 1:6, 2:6; Wich-Knoten - Lebok 6:7, 6:2; 10:5; Barth - Krebs (w.o.) nach 6:6 Aufgabe Krebs; Benecke - Fehn 6:4, 2:6, 10:5; Hamm 12:0 kampflos. Doppel: Schwarz/Benecke - Wimmer/Fugmann 1:6, 1:6; Steger/Barth - Lebok/Fehn 6:3, 5:7, 10:5; Wich-Knoten/Hamm 12:0 kampflos.

Damen 60, Bezirksliga

TV Wallenfels - SV Neuses 2:4

Da das Heimteam noch ungeschlagen und Neuses noch sieglos war, ging Wallenfels als Favorit in dieses Kreisduell. Doch von dieser Bilanz ließen sich die Gäste nicht beeindrucken. So behielt Maria Horn in zwei umkämpften Sätzen die Oberhand und Gisela Reinhard besorgte mit einem unangefochtenen Erfolg die 2:0-Führung. Auf verlorenem Posten stand zwar Helga Tremel, doch postwendend stellte Angela Prell den zwei Punkte-Vorsprung für den SV wieder her. Wallenfels verkürzte zwar durch einen deutlichen Doppelerfolg auf 2:3, doch Monika Popp und Prell behielten trotz Verlust des ersten Satzes die Nerven. Nach dem Satzgleichstand entschieden beide auch den Match-Tiebreak zu ihren Gunsten und brachten so den unerwarteten Auswärtserfolg unter Dach und Fach.

Einzel: Fößel - Tremel 6:3, 6:0; Düthorn - Horn 5:7, 4:6; Weiß - Prell 0:6, 6:7; Müller - Reinhard 1:6, 1:6. Doppel: Fößel/Müller - Horn/Schöb 6:3, 6:0; Weiß/Düthorn - Prell/Popp 6:4, 3:6, 5:10.

Damen 30, Kreisklasse 1

SV Neuses - TC Einberg 2:4 Die Begegnung begann nicht schlecht für Neuses, denn Miriam Bittermann und Julia Bauer besorgten die 2:0-Führung. Da jedoch die restlichen zwei Einzel an Einberg gingen, stand es nur noch 2:2. Es schien als würde das Doppel Bitteermann/Bauer den dritten Zähler für die Einheimischen einfahren, denn der erste Satz wurde glasklar mit 6:0 gewonnen. Doch dann kam gehörig Sand ins Getriebe der beiden Einzelsiegerinnen. So folgte der 2:6-Pleite auch die Niederlage im Entscheidungssatz. Das zweite Doppel wurde zu einer klaren Angelegenheit für die Gäste.

Einzel: Küfner - Zeik 2:6, 1:6; Bittermann - Markert 7:5, 4:6, 10:7; Walde - Baum 1:6, 0:6; Bauer - Meyer 6:0, 6:4. Doppel: Küfner/Bittermann - Glatfeld/Bombarda 6:2, 6:4; Horn/Lebok - Janosch/Popp 0:6, 4:6.

Bambini 12, Kreisklasse 1

SV Neuses - TV Wallenfels I 0:6

Nur ein Satzverlust zeigt die Überlegenheit des Wallenfelser Nachwuchsteams auf. hf Einzel: Gesslein - Wilfer 1:6, 2:6; Küfner - Weiß 0:6, 0:6; Thum - Müller-Gei 3:6, 6:7; Weissbach - Thüroff 1:6, 0:6. Doppel: Gesslein/Thum - Wilfer/Müller 3:6, 6:4, 6:10; Küfner/Weissbach - Urschidil/Thüroff 2:6, 0:6.