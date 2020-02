"Unerträglicher Hundetourismus"

Vom Landratsamt Lichtenfels wird der Erlass einer Satzung für die Anleinpflicht von Hunden im Vogelschutzgebiet auf den Mainwiesen vorbereitet. Es sollen entsprechende Schilder auch im Gemeindegebiet Hochstadt aufgestellt werden. Dies sei ein lang gehegter Wunsch von Landwirten und Naturschützern, so Bürgermeister Thomas Kneipp (CSU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Offenbar brennt das Thema zahlreichen Gemeinderäten schon länger auf den Nägeln. Einhellig sprachen sie davon, dass immer wieder auch von Seiten der Bürger auf Missstände in dieser Sache hingewiesen werde. Auf allen Fluren im Gemeindegebiet werde oft beobachtet, wie Hunde frei herumlaufen und sich deren Besitzer in keiner Weise um die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner kümmern. Wolfslochs Ortssprecher Oswald Tempel sprach sogar von einem "unerträglichen Hundetourismus" in der Region. Kneipp schlug vor, die Thematik in einer der nächsten Sitzungen intensiver anzugehen.

Drei Kindergartengruppen

In Sachen Kindertagesstätte beschloss das Gremium, dass auch im Kindergartenjahr 2020/2021 wie bisher drei statt nur zwei Gruppen für die drei- bis sechsjährigen Kinder eingerichtet werden. Der Bürgermeister erwähnte zusätzliche Personalkosten für die dritte Gruppe in Höhe von 76 000 Euro pro Kindergartenjahr. Bei rund 50 Kindern seien jedoch drei Gruppen unumgänglich. Auch die Öffnungszeiten wurden seit 1. Februar 2020 erweitert. Die Kindertagesstätte hat nun ab 6.45 Uhr statt bisher 7 Uhr geöffnet. Der Hort betreut die Schulkinder bis 16.30 Uhr statt bisher bis 16.15 Uhr. Thomas Kneipp gab ferner die Haushaltssatzung des Mittelschulverbandes Redwitz für das Haushaltsjahr 2020 bekannt.

Schulverbandsumlage steigt

Die Schulverbandsumlage steigt demnach von 482 885 Euro auf 696 250 Euro, ein sattes Plus von 44 Prozent. Gründe dafür seien unter anderem die Deckung eines Vorjahresfehlbetrages, höhere Personalkosten, eine Erhöhung der Bewirtschaftungskosten und nicht zuletzt eine sinkende Schülerzahl von 257 auf 234 Kinder.

Schülerzahl sinkt

Für die Gemeinde Hochstadt ergibt sich dadurch eine Umlage in Höhe von 38 680,56 Euro. Die Anzahl der Schüler aus der Kommune sinkt ständig. Waren es im Jahr 2014 noch 28 Schüler, so sind es in diesem Jahr nur noch 13 Schüler, die die Mittelschule in Redwitz besuchen. wha