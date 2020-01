Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Sonntagnachmittag wurde eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kissingen wegen eines beschädigten Holzzaunes in die Spessartstraße im Stadtteil Hausen gerufen. Wie vor Ort festgestellt wurde, war der Zaun offensichtlich durch ein Fahrzeug eingedrückt worden, schreibt die Polizei. Eine Nachbarschaftsbefragung verlief zunächst ergebnislos. Später meldete sich der Unfallverursacher. Er gab an, den Schaden nicht bemerkt zu haben. pol