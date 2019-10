In der Beatrixstraße kam es am Samstag, gegen 8 Uhr, zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Trotz eines Einweisers ist ein Autofahrer beim Verlassen der Parklücke an einem anderen Pkw hängen geblieben. Im Anschluss stieg der Einweiser mit in den Pkw ein und beide fuhren davon. Sowohl der Fahrer als auch der Einweiser konnten ermittelt werden. Das entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet. pol