Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Vermutlich beim Rückwärtseinparken stieß ein bislang unbekannter Fahrer am Sonntag zwischen 10.30 und 17 Uhr in der Schönbornstraße gegen die Frontstoßstange eines grauen Mercedes. Ohne sich um den Schaden von circa 1500 Euro zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Sollte jemand etwas beobachtet haben und kann Hinweise auf den Verursacher geben, bitte mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung setzen. pol