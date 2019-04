Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Dienstag zwischen 6.30 und 8.30 Uhr wurde in der Windheimer Hauptstraße ein am Straßenrand geparkter Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Vermutlich ist dieser beim Rangieren gegen das geparkte Fahrzeug gestoßen und entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter 09263/975020 in Verbindung zu setzen. pol