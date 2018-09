Unerklärliche Niederlage

Wieder überzeugte die SpVgg Bayreuth, wieder ließ sie viele Chancen liegen und wieder holte sie keine Punkte. Das Regionalliga-Schlusslicht zog beim SV Schalding-Heining mit 1:2 den Kürzeren.

"Das war ein dreckiger Sieg", sagt Schaldings Trainer Stefan Köck. "Wir haben uns eminent schwergetan. Dass wir nicht 0:2 in Rückstand geraten sind, war richtig glücklich."

In Halbzeit 1 dominierten die Altstädter nach Belieben. Ivan Knezevic (1.), Chris Wolf (12.) und Anton Makarenko (30.) scheiterten in aussichtsreichen Positionen. Die Gäste, bei denen Edwin Schwarz als einziger Sechser vor der Abwehr abräumte und Angriffe initiierte, hatte das Heft des Handelns in der Hand. Nur Fabian Schnabel bot sich kurz vor der Halbzeitpause eine Möglichkeit für die Heimelf, er schoss jedoch über das Tor.

Nach dem Seitenwechsel fiel die überfällige Führung für die Bayreuther: Nach einem tollem Angriff köpfte Shpetim Sulejmani eine Knezevic-Flanke zum 0:1 (56.) ein. Patrick Weimar mit einem satten Schuss ans Außennetz (66.) und Makarenko (73.) mit einem Kopfball an die Latte vergaben den zweiten SpVgg-Treffer.

Und dann jubelten plötzlich die Hausherren. Schnabel tankte sich am Strafraum durch und wuchtete den Ball aus der Drehung unhaltbar ins lange Eck. Nur vier Minuten später pfiff Schiedsrichter Stefan Treiber einen Handelfmeter. Dem am Boden liegenden Schwarz war der Ball an den Oberarm gekullert. Stefan Lohberger nahm das Geschenk dankend an - 2:1. Als Patrick Weimar (79.) nach einem harten Foul die Rote Karte gesehen hatte, war Bayreuth in Unterzahl, aber noch nicht besiegt. Die SpVgg hatten weiterhin mehr Spielanteile, haderte jedoch mit dem Schiedsrichter, dessen Pfeife bei zwei Trikotzupfern im Strafraum stumm blieb.

SV Schalding-Heining - SpVgg Bayreuth 2:1 (0:0) SpVgg Bayreuth: Kolbe - Dengler, Eder, Golla, Weber (86. Coleman), Makarenko, Schwarz, Wolf, Weimar, Sulejmani (80. Fenninger), Knezevic Tore: 0:1 Sulejmani (56.), 1:1 Schnabel (73.), 2:1 Lohberger (77./Elfmeter). - Rot: Weimar (79./SpVgg/grobes Foulspiel). - Schiedsrichter: Treiber (Neuburg). - Zuschauer: 512.