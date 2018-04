Unerkannte Heldinnen

Beim Programmfilm von kulturbunt Hammelburg geht es am Dienstag, 24. April, um den Wettlauf der ersten Rakete im All in den 50er und 60er Jahren zwischen der USA und der Sowjetunion und einer Gruppe afroamerikanischer weiblicher Mathegenies, die die NASA unterstützt. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadtbibliothek. sek