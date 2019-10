Unentschieden für TSV Tettau und FC Nordhalben

Nicht die Spielstärkezahl (DWZ) der Spieler ist für die Ergebnisse verantwortlich, sondern vielmehr individuelle Fehler und Schwächen. Wie bei anderen Sportarten auch, zeigte sich dies ganz deutlich in der ersten Runde der Schach-Bezirks-Oberliga.

Denn Waldsassen genügte ein Plus von 200 Punkten nicht, so dass die SG Hollfeld/Memmelsdorf zu einen Unentschieden kam. Auch Nordhalben schaffte in Hof ein Unentschieden, wenngleich in diesem Wettkampf der Unterschied nicht ganz so deutlich war. Burgkunstadt schaffte gegen die eigentlich favorisierte Mannschaft des SC Höchstadt dank dreier Erfolge an den hinteren Brettern sogar einen Sieg. Dieses Kunststück schaffte auch der ASV Rehau gegen den SC Neustadt bei Coburg.

Erster Tabellenführer wird der SV Seubelsdorf, der seine spielerische Überlegenheit zu einem deutlichen Sieg gegen Kirchenlaibach nutzte.

Bezirksoberliga

PTSV SK Hof - FC Nordhalben 4:4

Ergebnisse: Shashkin - H. Wunder remis; Schindler - S. Wunder 0:1; Urytskyy - Müller remis; Hilbig - Burgemeister 1:0; Strätker - Scherbel 1:0; Sieber - Schultes 0:1; Hertel - Stumpf 1:0; Wüst - Zimmermann 0:1.

Bezirksliga West

Gleich in der ersten Runde der Saison gab es einige sehr deutliche Ergebnisse. So verloren die beiden Aufsteiger aus der Bamberger Liga jeweils mit 1,5:6.5. Während dies im Vereinsduell zwischen Bamberg III und Bamberg IV durchaus keine Überraschung war, zeigte sich die SG Sonneberg in vollständiger Aufstellung dem TV Ebern klar überlegen.

Keinen Sieger gab es in der Begegnung zwischen dem TSV Tettau und der zweiten Mannschaft des SK Weidhausen. Knapp konnte sich Hallstadt gegen Coburg mit 4,5:3,5 durchsetzen. Auch der SK Michelau gewann das Auswärtsspiel bei Concordia Strullendorf mit 4,5:3,5.

TSV 1860 Tettau - SK Weidhausen II 4:4

Ergebnisse: Tomaschko - Gugisch remis; Münch - Herdin 1:0; Kirchhübel - Wurst 0:1; Hager - Knauer remis; Radomirovic - Ziegler remis; Roßmeier - Günther 1:0; Güntsch - Rehe 0:1; Müller - Kugelberg remis. hn