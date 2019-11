Uneinsichtig und unbelehrbar

Ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg wurde Samstagnacht aufgrund seiner Alkoholisierung aus einer Diskothek in der Innenstadt verwiesen. Nachdem ihn die Türsteher, seiner Meinung nach zu Unrecht, vor die Tür setzten, rief der Mann selbst bei der Polizei an und bat um Unterstützung. Gegenüber den Polizisten zeigte sich der Mann dann uneinsichtig, unbelehrbar und spöttisch. Schließlich musste er aufgrund seiner Aggressivität gefesselt werden, wobei er Widerstand leistete. Er musste die Nacht in der Haftzelle verbringen. pol