Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner?

Der Förderverein der Deichselbach-Schule lädt am Freitag, 22. März, ab 20 Uhr zu einem inspirierenden Abend mit Literatur und Musik von und über Erich Kästner ein. Das Ensemble "Musikwunder", das sind Aline Joers, Patrick L. Schmitz und Franz Tröger, liest an diesem Abend Werke von Kästner und um Kästner herum und singt seine besten Lieder. Mit dem Erlös der Veranstaltung will der Förderverein der Schule besondere Projekte unterstützen. Karten gibt es im Sekretariat der Deichselbach-Schule, in den Gemeindeverwaltungen in Altendorf und Buttenheim und an der Abendkasse. red