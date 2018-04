...Und wie sollen wir das Bezahlen lernen?

Man stelle sich vor, das Bargeld würde abgeschafft. Wie könnten dann Kinder einkaufen? Lernt man nicht den Umgang mit Geld durch die Münzen und Scheine im Geldbeutel, den Kauf des Pausenbrötchens und das Einteilen dieser kleinen Ausgaben? Wie sollen Kinder ihr Pausenbrot kaufen- etwa mittels App? Auch wenn das in Schweden schon Alltag ist, für uns ist es noch unvorstellbar. Wie sieht es mit älteren Leuten aus oder Menschen, die weder Karte noch Smartphone besitzen - wie sollen die in Zukunft einkaufen? Und wie kann man dann Geld verschenken - per App?