Die nächste Veranstaltung des Katholischen Kulturkreises findet am Dienstag, 25. September, um 19.45 Uhr im Pfarrzentrum St. Hedwig, Am Galgenberg in Kulmbach statt. Olivier Ndjimbi-Tshiende (Katholische Universität Eichstätt) spricht zum Thema: "Und wenn Gott schwarz wäre..." Mein Glaube ist bunt". Sein Fall sorgte 2016 international für Aufsehen. Olivier Ndjimbi-Tshiende hatte nach rassistischen Beleidigungen gegen ihn, sein Amt als Pfarrer niedergelegt. Nun hat er ein Buch geschrieben. Im Geiste Martin Luther Kings formuliert er in diesem Buch seinen Traum von einer Welt ohne Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Hass, von einer kraftvollen Vision des Christentums, von einer Kirche mit Zukunft, die Liebe und Barmherzigkeit lebt. Prof. Ndjimbi-Tshiende ist Mitglied einer Forschungsgruppe am Zentrum Migration und Flucht der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. red