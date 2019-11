Hammelburg 11.11.2019

Und plötzlich Demokratie

Ein politisches Kabarett mit Sebastian Schnoy "Und plötzlich Demokratie" bietet der Verein kulturbunt am Freitag, 15. November, im Wasserhaus in Hammelburg an. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr....