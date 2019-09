Und noch ein Jubiläum 2019

Klaus-Peter Gäbelein Die Stadt Herzogenaurach erlebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rasante wirtschaftliche Veränderungen: Aus Tuchmachern und Dampfspinnern waren innerhalb einer Generation Filzschuhmacher und aus selbstständigen Handwerkern Fabrikarbeiter geworden.

1875 zählte man in der Stadt 2550 Einwohner, bis zur Jahrhundertwende stieg die Zahl auf rund 3000 an. Man zählte damals 80 Tuch- und Zeugmacher mit 240 Beschäftigten (Zeugmacher nannte man die Produzenten von Stoffen aus reiner Schafwolle), 150 Beschäftigte in 50 Schuhmacherwerkstätten sowie die Schuhfabrik Ordenstein, die später in der Firma Brust und Berneis (Würzburger Straße) aufging und ab 1894 unter dem Namen "Vereinigte Fränkische Schuhfabrik" weiter existierte. Und 1899 gab es daneben immer noch 77 Schuhmachermeister aber auch 28 selbstständige Tuchmacher.

Den Selbstständigen ging es wirtschaftlich meist gut, auch wenn sie oft einen Zwölf- oder 14-Stunden-Arbeitstag hinnehmen mussten, doch die Angestellten oder ungelernten Arbeiter sowie Knechte und Mägde in der Landwirtschaft dagegen lebten am Existenzminimum. Hier setzte die Idee des Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen ein: "Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele."

Gegenseitige Hilfe: Von diesem Gedanken war er besessen. Auf der Basis von Selbsthilfe, Selbstverantwortung und gegenseitiger Hilfe wurde das genossenschaftliche Prinzip entwickelt und 1862 in Darmstadt zusammen mit Hermann Schulze Delitsch in einer ersten Genossenschaftsbank umgesetzt.

Impuls kam vom Pfarrer

In Herzogenaurach ergriff Stadtpfarrer Georg Göller die Initiative. Am 28. Januar 1894 wurde unter seinem Vorsitz in der Brauereigaststätte Glass am Marktplatz "mit einer Anzahl hiesiger Anwohner" ein Darlehenskassenverein gegründet. Der offizielle Name lautete "Darlehenskassenverein der Pfarrei Herzogenaurach". 30 Anwesende unterzeichneten die vorgelegten Statuten und traten zur ersten Generalversammlung zusammen. Durch Zuruf wurde ein fünfköpfiger Vorstand gewählt, dem neben dem Kaufmann Friedrich Stubenrauch (aus dem Steinweg) die "Ökonomen" (Landwirte) Johann Dürrbeck aus Hammerbach als Stellvertreter, der Haundorfer Konrad Seeberger, der Niederndorfer Johann Rudel sowie Baptist Breun aus Steinbach angehörten. In den Aufsichtsrat wählte man unter anderem Bürgermeister Drebinger, Pfarrer Georg Göller, den Ziegeleibesitzer Anton Zimmerer, den Tuchmachermeister Michael Galster sowie die Landwirte Breun (Galgenhof), Bucher (Hammerbach) Seeberger (Beutelsorf), Neubauer (Niederndorf) sowie Georg Breun aus Steinbach.

Lehrer Franz-Josef Schürr wurde zum "Rechner" (Kassenführer) bestimmt. Es waren alles honorige und angesehene Bürger aus dem Stadtgebiet und den heutigen Ortsteilen, die auch in der Politik ein Wörtchen mitzureden hatten.

50 Pfennig "Eintritt"

Am 11. Februar wurde die Sitzung fortgesetzt. Jetzt wurden auch Einzelheiten festgelegt. "das Eintrittsgeld" in den Raiffeisenverein betrug 50 Pfennige. Der Vorstand durfte Darlehen von 1000 Mark bei vier Prozent Verzinsung genehmigen.

Doch es konnten auch Strafen ausgesprochen werden: Wer der Einladung zur Generalversammlung nicht folgte, musste 20 Pfennig in die Kasse zahlen, und wer Interna der Sitzungen ausplauderte, wurde mit zehn Mark zur Kasse gebeten.

Zehn Jahre nach der Gründung wurde der Bau eines eigenen Lagerhauses in Angriff genommen und am 1. Juni 1919 beging man das 25. Vereinsjubiläum im "Kurhotel Monopol" am Eingang zum Weihersbach.

Die Bank überstand den Ersten Weltkrieg und die anschließenden wirtschaftlichen Wirren ohne Schaden. Nachdem Jakob Bitter am 28. September 1952 als "Rechner" (Hauptkassier) gewählt worden war, bezog die Bank eigene Geschäftsräume in seinem Haus im Steinweg 4. Bis zum Neubau in der Hinteren Gasse 1969 befand sich die Raiba dort im Wohnhaus Bitters.

Trotz der Kriegswirren 1939 bis 1945 wurden die jährlichen Generalversammlungen durchgeführt. Die DM-Eröffnungsbilanz begann 1952 mit 4309,10 DM Eigenkapital. 1962 wurden stattliche sechs Prozent Dividende ausbezahlt. 1963 erfolgte die neue Firmenbezeichnung Raiffeisenkasse Herzogenaurach eGmbH und nach der Eröffnung der Raiffeisenkasse Niederndorf (1967) und der Fertigstellung des neuen Bankgebäudes in der Hinteren Gasse lautete der neue Name Raiffeisenbank Herzogenaurach eGmbH.

Jakob Bitter wurde zum Geschäftsführer gewählt, Hans Ort wurde Vorstandsvorsitzender und Josef Wiesneth war Aufsichtsratsvorsitzender. In den 70er Jahren ging es stetig aufwärts. In der Niederndorfer Hauptstraße konnten neue Geschäftsräume eröffnet werden. Die Geschäftsleitung wechselte von Jakob Bitter auf Christof Dickas und schließlich auf Wolfgang Efler (bis 1984) und Reinhard Janker sowie Rainer Malzhacker.

Unter ihrer Leitung wurde 1990 die 100-Millionen-Grenze erstmals überschritten. Nach dem Erwerb des Bucher-Hauses in der Hinteren Gasse erfolgte 1982 ein weiterer Neubau (Steggasse 1). Und da eine moderne Bank auch über Bankautomaten verfügen muss, wurden solche 1990 in der Hauptstelle und 1992 im Lohhofgebiet in Betrieb genommen.

"Hochzeit unter Genossen"

Da in der Folge Fusionen im Bankenbereich nicht mehr aufzuhalten waren, streckte die Raiffeisen-Volksbank Erlangen-Höchstadt eG in der Folge ab 2008 ihre Fühler in Richtung Herzogenaurach aus. 330 Mitarbeiter zählte das Erlanger Unternehmen damals, und im zweiten Anlauf (lediglich der neue Name VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach hatte beim ersten Fusionsversuch zu Problemen geführt) wurde 2009 die Fusion vollzogen. Ein Teil der 29 Herzogenauracher Mitarbeiter wechselte nach Erlangen in die Zentrale. Von den beiden Herzogenauracher Geschäftsleitern verabschiedete sich Reinhard Janker in den Ruhestand, Rainer Malzhacker rückte in den Vorstand in Erlangen auf.