Und jeden Tag der FT

Die älteste Einwohnerin der Gemeinde Litzendorf, Maria Turbanisch aus Naisa, konnte ihren 98. Geburtstag feiern. Als das drittälteste von sechs Kindern ist Maria Turbanisch in Bamberg geboren und in Naisa aufgewachsen. Nach der Schule arbeitete sie sieben Jahre als Haushaltsgehilfin, anschließend weitere fünf Jahre im Städtischen Krankenhaus in Bamberg. 1950 lernte sie ihren Mann Franz bei der Arbeit kennen. Ein Jahr später heirateten sie in Bamberg. Heute noch lebt die Jubilarin in ihrer eigenen Wohnung in Naisa bei ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter. Ihre große Leidenschaft ist immer noch der Garten und die tägliche FT-Lektüre. Zum Jubeltag gratulierten Sohn, Schwiegertochter, zwei Enkel und zwei Urenkel. Für die Gemeinde gratulierte Erster Bürgermeister Wolfgang Möhrlein (CSU). red