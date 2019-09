Und immer wieder Bozek

Mit zwei Auswärtsspielen sind die Verbandsliga-Herren des TSV Untersiemau in die neue Tischtennis-Saison gestartet. Nachdem sie aus Nürnberg einen Punkt entführt hatten, nahmen sie fünf Stunden später aus dem 25 Kilometer entfernten Eschenau beide Zähler mit ins Coburger Land.

Mit Auswärtserfolgen warteten die Bezirksligisten TSV Unterlauter und FC Adler Weidhausen II auf. Bei den Damen musste der TSV Unterlauter in der Verbandsliga seine zweite Niederlage hinnehmen. Die zweite TSV-Vertretung dagegen behielt in der Bezirksoberliga in Scheuerfeld die Oberhand. hf

Herren-Verbandsliga Nordost

Sparta Noris Nürnberg II - TSV Untersiemau 8:8

Zum Teil revanchieren konnten sich die Gäste für die Ende März erlittene 3:9-Pleite in der Noris. Die Partie begann mit leichten Vorteilen für die Hausherren (4:3), ehe der TSV mit Siegen von Gabriel Funk, Lukas Hennemann und Michael Bozek den Spieß umdrehten (4:6). Doch Nürnberg konterte und lag nach Abschluss der Einzel wieder vorne (8:7). Der herausragende, unbezwungen gebliebene Michal Bozek rettete mit Markus Gundel im Doppel das Unentschieden.

Ergebnisse: Penga/Maroum - Krol/Funk 3:2, Christoph/Müller - Bozek/Gundel 2:3, Hartig/Blaicean - Florschütz/Hennemann 3:0, Christoph - Krol 3:1, Penga - Bozek 0:3, Fietz - Florschütz 1:3, Mahroum - Gundel 3:0, Blaicean - Funk 0:3, Müller - Hennemann 2:3, Christoph - Bozek 0:3, Penga - Krol 3:0, Fietz - Gundel 2:3, Mahroun - Florschütz 3:0, Blaicean - Hennemann 3:2, Müller - Funk 3:1, Penga/Mahroum - Bozek/Gundel 1:3.

FC Eschenau - TSV Untersiemau 5:9

Zunächst sah es keinesfalls nach dem letztlich klaren Gästeerfolg aus. Dies, weil die Mittelfranken mit 3:1 und 4:3 in Front lagen und auch nach dem zwischenzeitlichen 5:5 noch aussichtslos im Rennen lagen. Als jedoch Pavel Krol im Anschluss die erstmalige Führung für Untersiemau markierte, ließen sich davon - im positiven Sinne - auch Markus Gundel, Michael Florschütz und Lukas Hennemann "anstecken".

Mit diesen vier Erfolgen in Serie hatten die Gäste den souveränen Landesliga-Meister (32:0 Punkte) und Aufsteiger den Zahn gezogen. Ein Sonderlob verdient der 21-jährige Ersatzspieler Gabriel Funk der für den verletzen Fabian Markert ran musste und in seinem Einzel trotz 0:2-Rückstand das Ruder noch herumriss und so einen wichtigen Zähler verbuchte.

Ergebnisse: Szlubowski/Möslein - Krol/ Funk 3:1, Hoffmann/Hadzik - Bozek/Gundel 3:2, Trummer/Beyer - Florschütz/Hennemann 2:3, Szlubowski - Krol 3:1, Möslein - Bozek 1:3, Hoffmann - Florschütz 0:3, Trummer - Gundel 3:, Hadzik - Funk 2:3, Beyer - Hennemann 1:3, Szlubowski - Bozek 3:2, Möslein - Krol 1:3, Hoffmann - Gundel 0:3, Trummer - Florschütz 2:3, Hadzik - Hennemann 0:3. hf FC Eschenau - TTC Wohlbach II 5:9

Obwohl die 2. Herrenmannschaft des TTC Wohlbach auf Patrick Forkel verzichten musste, wurde auch das zweite Auswärtsspiel gewonnen. Die Hausherren als Aufsteiger der Landesliga Ostnordost entschieden zwar im vorderen Paarkreuz drei Spiele für sich, doch in der Mitte und hinten war Wohlbach überlegen. Mit diesem Siegen setzt sich Wohlbach mit 4:0 Punkten an die Tabellenspitze der Liga

Ergebnisse: Szlubowski/Möslein - Liebergesell/Sämann F. 3:2, Hoffmann/Hadzik - Seidler/Fredrich 0:3, Trummer/Beyer - Brandtl/Martin 2:3, Szlubowski - Liebergesell 3:0, Möslein - Seidler 1:3, Hoffmann - Brandtl 0:3, Trummer - Fredrich 1:3, Hadzik - Sämann F. 3:1, Beyer - Kolovratnik 0:3, Szlubowski - Seidler 3:1, Möslein - Liebergesell 3:2, Hoffmann- Fredrich 0:3, Trummer - Brandtl 1:3, Hadzik - Kolovratnik 0:3. hb

Herren-Bezirksliga Coburg/Nec.

TV Coburg-Lützelbuch - TSV Unterlauter 2:9

Im Treffen zweier Neulinge trumpfte Absteiger Unterlauter beim Aufsteiger ganz schön auf. Der gastgebende Meister der Bezirksklasse A konnte nur ein Doppel und Einzel durch Fabian Wöhner gewinnen. Der siegreiche Ex-Bezirksoberligist wartete mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung auf.

Ergebnisse: Krug/Schreiner - Kleiner/Stang 3:1, Wöhner/Engelhardt - Probst/Haake 0:3, Kindhuber/Bezold - Florschütz/Jacobi 1:3, Krug - Haake 2:3, Schreiner - Probst 0:3, Wöhner - Florschütz 3:0, Engelhardt - Kleiner 0:3, Kindshuber - Jacobi 1:3, Bezold - Stang 0:3, Krug - Probst 0:3, Schreiner - Haake 2:3.

SG Köppelsdorf - FC Adler Weidhausen II 5:9

Im Treffen zweier Liganeulinge überzeugte der Bezirksklassen A-Meister und Aufsteiger Weidhausen mit seinen drei Jugendspielern. Bei der thüringischen SG, die heuer auf deren Wunsch im Bezirk Oberfranken West aufgenommen worden war, verschafften sich die Gäste einen beruhigenden 5:2-Vorsprung der auf 7:3 ausgebaut wurde. In der Schlussphase gab es für jede Mannschaft zwei Siege, womit das Adler-Team am Auswärtserfolg angelangt war.

Ergebnisse: Schreiber/Ludwig - Gregor/M. Fischer 1:3, Laukat/Schau - D. Fischer/Hoger 3:2, Bauer/Uhl - Rögner/Grönert 2:3, Laukat - Gregor 1:3, Schau - D. Fischer 3:2, Bauer - Hoger 2:3, Schreiber - Rögner 1:3, Ludwig - M. Fischer 3:1, Uhl - Grönert 1:3, Laukat - D. Fischer 0:3, Schau - Gregor 3:0, Bauer - Rögner 0:3, Schreiber - Hoger 3:0, Ludwig - Grönert 0:3.

Damen-Verbandsliga Nordost

ATS Kulmbach - TSV Unterlauter 8:4

Die Niederlage der Gäste war vor allem darauf zurückzuführen, weil von den sechs notwendig gewordenen Entscheidungssätzen gleich vier an Kulmbach gingen. Zunächst sah es keinesfalls nach dem klaren Heimsieg aus, denn es stand 3:3. Doch von da an gelang dem TSV nur noch ein Sieg durch Johanna Meyer.

Ergebnisse: Dressel/Hegel - Henke/Meyer 3:1, Irrgang/Schmidt - Weidemüller/Drescher 0:3, Dressel - Drescher 0:3, Hegel - Weidemüller 3:0, Irrgang - Meyer 3:2, Schmidt - Henke 2:3, Dressel - Weidemüller 3:2, Hegel - Drescher 3:2, Irrgang - Henke 3:1, Schmidt - Meyer 2:3, Irrgang - Weidemüller 3:2, Dressel - Henke 3:1. hf ATS Kulmbach - TTC Wohlbach 8:3

Der ATS Kulmbach trat in Bestbesetzung an, Wohlbach dagegen ohne Katrin Haas und Sabine Dötsch. Dennoch ging Wohlbach mit 3:1 in Führung und hatte im weiteren Spielverlauf Chancen ein besseres Ergebnis zu erreichen. Einige Spiele gingen knapp verloren und so mussten die TTC-Damen eine klare Niederlage im ersten Saisonspiel hinnehmen.

Ergebnisse: Dressel/Hegel - Markert/Haas 3:0, Popp/Irrgang Chr. - Wachs P./Wachs S. 2:3, Dressel - Wachs S. 2:3Hegel - Wachs P. 1:3, Popp - Haas 3:1, Irrgang Chr. - Markert 3:2, Dressel - Wachs P. 3:1, Hegel - Wachs S. 3:1,Popp - Markert 3:0, Irrgang Chr. - Haas S. 3:2, Popp - Wachs P. 3:1. hb

Damen-Bezirksoberliga

TSV Coburg-Scheuerfeld - TSV Unterlauter II 6:8

Einen Auftakt nach Maß hatte das Heimteam mit dem Gewinn der beiden Doppel und der ersten zwei Einzel. Doch nach dieser 4:0-Führung meldeten sich die Gäste eindrucksvoll zurück. Sie holten Punkt um Punkt auf und hatten letztlich die Nase vorne. Als einzige der acht Spielerinnen blieb Melanie Scholz (Unterlauter) in ihren drei Einzeln unbezwungen.

Ergebnisse: Klein/Wittmann - Fischer/ Scholz 3:0, Menzner/Kirsten - Stang/George 3:1, Menzner - Stang 3:0, Klein - Fischer 3:1, Wittmann - Scholz 2:3, Kirsten - George 0:3, Menzner - Fischer 2:3, Klein - Stang 3:1, Wittmann - George 0:3, Kirsten - Scholz 1:3, Wittmann - Fischer 2.3, Menzner - George 3:2, Klein - Scholz 1:3, Kirsten - Stang 0:3. hf

TV 1886 Ebersdorf - TSV Unterlauter II 8:6

Ergebnisse: Reinwand/Schüpferling - Fischer/Meyer 3:2; Probst/Buff - Stang/Georg 1:3; Reinwand - Stang 3:0; Schüpferling - Fischer 1:3; Probst - Meyer 3:1; Buff - Georg 2:3; Reinwand - Fischer 3:1; Schüpferling - Stang 3:2; Probst - Georg 1:3;

Buff - Meyer 1:3; Probst - Fischer 3:1; Reinwand - Georg 0:3; Schüpferling - Meyer 3:2; Buff - Stang 3:1. de

Damen-Bezirksklasse A

TSV Unterlauter IV - TSV Bad Rodach II 6:8

Bis zum zwischenzeitlichen 5:5 befanden sich beide Teams auf Augenhöhe. Da in den verbleibenden vier Treffen die Gäste dreimal die Oberhand behielten, entführten sie aus Unterlauter beide Zähler. Beste Punktesammlerinnen beim Sieger waren Susanne Baumgärtner (3,5) und Sophia Schirm (3).

Ergebnisse: Sorkilic/Sommer - Angela Kausch/Baumgärtner 1:3, Meyer/Görs - Schirm/Annamaria Kausch 3:1, Sorkilic - Ang. Kausch 3:1, Meyer - Schirm 0:3, Görs - Ann. Kausch 3:0, Sommer - Baumgärtner 1:3, Sorkilic - Schirm 2:3, Meyer - Kausch 3:2, Görs - Baumgärtner 0:3, Sommer - Kausch 3:1, Görs - Schirm 0:3, Sorkilic - Baumgärtner 2:3, Meyer - Ann. Kausch 3:1, Sommer - Kausch 0:3.

TTC Tiefenlauter IV - TTC Thann II 7:7

Das Heimteam verschaffte sich zwar einen knappen Vorsprung (3:2), sah sich dann aber im Rückstand (3:5). Mit vier Siegen in den folgenden sechs Paarungen schaffte Tiefenlauter noch das Remis. Als einzige aller acht Spielerinnen blieb Linnea Reumschüssel (Thann) in ihren drei Einzeln und im Doppel - mit ihrer Schwester Talida - ungeschlagen.

Ergebnisse: Büttner/Mesch - Reumschüssel/Reumschüssel 1:3, Schubert/Dressel - Uebelhack/Wittmann-Mex 3:0, Büttner - L. Reumschüssel 1:3, Schubert - T. Reumschüssel 3:2, Mesch - Wittmann-Mex 3:2, Dressel - Uebelhack 0:3, Büttner - T. Reumschüssel 1:3, Schubert - L. Reumschüssel 1:3, Mesch - Uebelhack 3:1, Dressel - Wittmann-Mex 3:1, Mesch - T. Reumschüssel 1:3, Büttner - Uebelhack 3:0, Schubert - Wittmann-Mex 3:1, Dressel - L. Reumschüssel 0:3. hf

Bezirksklasse D Gruppe 7 (4er)

TV Ketschendorf II - TV 1886 Ebersdorf II 2:8

Ergebnisse: Kupfer/Fabian Pieschel - Dieter Dennstädt/Werner 2:3; Norbert Pieschel/Amberg - Stefan Dennstädt/Ballhaus 1:3; Kupfer - Stefan Dennstädt 3:1; Fabian Pieschel - Dieter Dennstädt 1:3; Norbert Pieschel - Werner 0:3; Amberg - Ballhaus 0:3; Kupfer - Dieter Dennstädt 2:3; Fabian Pieschel - Stefan Dennstädt 3:0; Norbert Pieschel - Ballhaus 0:3; Amberg - Werner 1:3. de