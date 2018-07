Und ein Bahnrekord war auch dabei

Titel verteidigt



red



Im Rahmen der Kirchweih fand die 2. Geracher Ortsmeisterschaft der Kegelabteilung des SV Rot Weiß Gerach statt.Insgesamt nahmen 65 Teilnehmer an der Meisterschaft teil. Knapp 200 Besucher aus Gerach und den umliegenden Dörfern feuerten die Kegler in der Anlage in der Laimbachtalhalle nach Kräften an.Ihre Titel konnten Jamie Kersten (Bambini U14), Patrick Schmidt (Herren) und Anja Kaiser (Damen) verteidigen. Zusätzlich erspielten sich Fabian Trunk mit 66 Kegel und das Team "FC Ausnüchtern" mit Fabian Trunk, Patrick Schmidt und Matthias Schramm einen neuen Ortsmeisterschaftsbahnrekord.Die Ergebnisse im Einzelnen:Bambini U14: 1. Jamie Kersten, 2. Hannes Polzer, 3. Kilian Schmitt; U18: 1. Fabian Trunk; Herren: 1. Patrick Schmidt, 2. Thomas Motschenbacher, 3. Thomas Polzer; Damen: 1. Anja Kaiser, 2. Anja Hartmann, 3. Melanie Wachter;Senioren: 1. Siegfried Ludwig, 2. Erich Staudenmayer, 3. Detlef Bayerlieb; Seniorinnen: 1. Erika Weidhaus, 2. Karin Kaiser, 3. Traudel Staudenmayer; Team Cup: 1. FC Ausnüchtern, 2. Team Gröger, 3. Kartrunde Silo.