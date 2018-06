Woss ich nuch souch wollt, ...

...wies noche middn Debaggl bei di Wee-Ämm goah vebei woah, hoamme aa unde di fümfhunned Fänns inn Künlenzhuof aneggn gsää, die wuu Ruotzawasse kheuld hoamm. Wall ihra Schdaas goah ze uubelambed wie di Öllgötzn rumkhambld senn unn hall goah nex zammgebroacht hoamm. "Und die Tränlein fließen, wie's Bächlein auf der Wiesn ..." - oabe dess hilfd edds alles nex, di Deudschn senn als Nuch-Wäldmassde unn Neu-Ougewaadschda etzet öäscht­amoll di Öddn: A brasiljaanische Sende hodd zen Beischbill in Indenedd AHA-HAHAHA... unnsuweide 272 Zeichn loang gebroachd

- A Schdrabbs khoo ja ganz schöj seggsi sei, woss me ve di Strabs (Straßenausbaubeitragssatzung) nije groud souch konnd. Keine Sau hoddsa gemöchd, unn etz hoammsesa ougschaffd. Oabe di Schdaabärche senn debei di Öddn, wall di GemaaWillämsdhoahl di Bescheide

füe di öäschdn zwee Oabschnidde ve di Griese Schdrouß scho veschiggd khoadd hodd, dou hilfdenna dä Heroudes. Unne guude Barras-Harry hodd als Oolieche öäschdamoll 20 000 zouhl sölln unn konnds groudnuch auf "bluoßne" di Helfd rouhandl. Di öäschdn poah Dausnde hodde scho hieblädde müssn unn obwuohl di Gräbbnera an Hilferuuf auf Münninga gschiggd hodd, wass khanne wie di Gschichd füe ihn unn di Noachbenn ausgedd. Es wädd scho nuch einiches Wasse en Griese Bouch nundelaafn, biss die Sach aus is ...

- A Ärcheniss iss aa di Bauschdell ve di Lessboachbrüggn, wuu di Weißnbrünne Schdrouß

halbseidich gschberrt iss unn su manche Raase sich nijedamoll oo di ruot Ambl schdööt. Sölln doach di Baggefoahra, die wuu dauend doudrüübe bruozln, amoll su ann ausbrems, indejm sa enn Baggelöffl voosichdich neihaltn. Dä machds kha zweids Moll...

- Fei nex fe unguud, biss nächsdn Samsdouch, eue Schosch!