Und der Haifisch, der hat Zähne

Der populäre Song von Mackie Messer aus dem bekannten Theaterstück "Die Dreigroschenoper" von Bertolt Brecht wird am 3. und 4. Juli von den Schülern des Regiomontanus-Gymnasiums jeweils um 19 Uhr aufgeführt.

Soho in Rügheim

Als stimmungsvoller Bühnenhintergrund wurde in diesem Jahr die alte Ziegelei in Rügheim (der Spielort wird ausgeschildert) ausgewählt. Damit wird die Geschichte von Mackie Messer in ein passendes und wirkungsvolles Ambiente gesetzt, der Londoner Stadtteil Soho mal eben ganz passend nach Rügheim verlagert.

Elend als treibende Kraft

"Erst kommt das Fressen und dann die Moral", singt Mackie in der Ballade "Wovon lebt der Mensch?" Und eben diese Frage der Moral stellt sich in der Dreigroschenoper nicht. Brecht wollte ein Stückeschreiber der kleinen Leute sein und man erkennt, dass die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen.

Das Elend ist treibende Kraft und der Logik wird eine klare Absage erteilt, denn Überraschungen sind es, die die Handlung vorantreiben.

Das "Musical" zeigt die Auseinandersetzung zwischen den Ärmsten der Armen und denen, die aus dem Elend Kapital schlagen.

Das wohl berühmteste Stück von Brecht (1898 - 1956) spielt im Milieu des Londoner Soho, einem Stadtteil, in dem sich Kleinkriminelle, Banden, Bettler und Huren tummeln. In die Rollen schlüpfen die Schüler der RMG-Theatergruppe unter der Leitung von Katrin Hiernickel.

Die Musik stammt von Kurt Weill und vermischt Jazz, Blues, Tango und Jahrmarktmusik auf eine einzigartige Weise. Ob der Haifischsong, die Seeräuberjenny, der Kanonensong - zahlreiche Stücke aus der Dreigroschenoper kennt man oder kann sie schon nach kurzer Zeit mitsummen.

Neben den Sprechrollen gibt es noch Gesang, Orchester und Chor unter der Leitung von Ekkehard Grieninger und Andrea Marx.

Alles in allem präsentiert sich das Gymnasium mit einer sehr aufwendigen und vorbereitungsintensiven Produktion.