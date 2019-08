Unbeteiligte verhindern Unfallflucht

Weil sie beherzt eingriffen, verhinderten Unbeteiligte eine Unfallflucht auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Wolfsgraben. Eine 20-Jährige blieb beim Einparken mit ihrem Wagen an einem bereits abgestellten Fahrzeug hängen. Laut Polizei tätigte die junge Frau davon unbeeindruckt ihre Einkäufe im Markt, verließ diesen und schickte sich an, fortzufahren, obwohl der zwischenzeitlich verständigte Marktleiter sie auf den Schaden aufmerksam gemacht hat. Die Weiterfahrt wurde bis zum Eintreffen der Polizei verhindert. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro. pol