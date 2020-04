Unbelehrbarer Mann muss in die Zelle

Mit einer Gruppe von unbelehrbaren Personen hatte es die Polizei Herzogenaurach am Freitag zu tun. Gegen 15 Uhr fiel einer Streife der Polizei Herzogenaurach eine siebenköpfige Personengruppe am Busbahnhof auf. Ein Teil der Personen war in der Vergangenheit bereits mehrfach negativ aufgefallen, da sie gegen die momentanen Ausgangsbeschränkungen wegen Corona verstoßen hatten. Ein 28-Jähriger war sogar erst am Vortag bei einem polizeilichen Einsatz wegen Corona-Verstößen beteiligt gewesen, bei dem es unter anderem zu tätlichen Angriffen gegenüber Polizeibeamten gekommen war.

Nachdem Verstärkung eingetroffen war, wurde die Personengruppe kontrolliert. Teile der Gruppe hatten sich bereits entfernt, sind aber namentlich bekannt und ihre erneut begangenen Verstöße werden im Nachgang verfolgt, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Treffen ohne triftigen Grund

Drei Personen wurden allerdings angetroffen, darunter der oben genannte 28-Jährige, ein 37-Jähriger und eine 51-Jährige, die sich ohne triftigen Grund trafen und ohne den Mindestabstand einzuhalten am Busbahnhof Alkohol konsumierten.

Der 28-jährige Mann hat bereits beharrlich gegen die Corona-Bestimmungen verstoßen, war deshalb erst tags zuvor in Gewahrsam genommen und nochmals eindringlich über die Einhaltung der Bestimmungen belehrt worden. Dies habe anscheinend zu keinem Umdenken bei ihm geführt, schreibt die Polizei, weshalb der Uneinsichtige auf richterliche Anordnung bis Ablauf des 3. Mai in Gewahrsam bleiben muss.

Der 37-jährige, ebenfalls schon mehrfacher Wiederholungstäter, wurde auf richterliche Anordnung bis Samstagmorgen in Gewahrsam genommen, um der Sinn- und Ernsthaftigkeit der Corona-Beschränkungen Nachdruck zu verleihen. Sollte er diesen "Warnschuss" nicht beherzigen, werde auch ihn ein weiterer Gewahrsam bis Ende der Ausgangsbeschränkung ereilen. pol