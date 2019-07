Am Mittwochnachmittag um 13.15 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug die Baustellenampel in der Ampferbacher Straße in Burgebrach. Laut Zeugenaussagen entfernte sich zum Tatzeitpunkt ein schwarzer Personenkraftwagen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-310 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung zu setzen. pol