Am Mittwoch in der Zeit von 6 bis 9 Uhr hat ein bislang Unbekannter den Reifen eines Pkw zerstochen. Der beschädigte Seat der 55-jährigen Frau war zur Tatzeit auf einem Privatparkplatz in der Berliner Straße abgestellt. Als sie wieder in das Fahrzeug steigen wollte, stellte sie fest, dass der hintere rechte Reifen durch einen Einstich beschädigt wurde und die Luft entwich. Die Polizeiinspektion Hammelburg erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel.: 09732/9060. pol