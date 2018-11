Unbekannter zersticht Reifen

Ein Unbekannter hat im Königsberger Stadtteil Römershofen in der Zeit von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 21 Uhr, bei einem Anhänger, der im Hof eines Anwesens in der "Steinernen Heide" stand, alle vier Reifen zerstochen. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Die Polizei in Haßfurt bittet um Hinweise.