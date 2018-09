Unbekannter zersticht linken Vorderreifen

Den linken Vorderreifen eines silberfarbenen Ford Focus zerstach am Donnerstag zwischen 5.30 und 14 Uhr ein unbekannter Täter, so dass ein Schaden von etwa 100 Euro entstand. Das Auto war in der Weismainer Straße beim Fachmarktzentrum geparkt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.