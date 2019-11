Unbekannter zerkratzt schwarzen VW Golf

Offenbar vor dem BRK-Heim in Ottendorf beschädigte am späten Freitagnachmittag ein unbekannter Täter einen schwarzen VW Golf. Er hinterließ auf der Motorhaube und an der Tür hinten rechts lange Kratzer. Der Schaden hierbei lässt sich mit ca. 1500 Euro beziffern. - Zwischen Freitagvormittag und Samstagnachmittag ereigneten sich in der Gartenstraße in Ludwigsstadt nach Spurenlage gleich zwei Unfälle mit Fahrerflucht. In beiden Fällen stieß ein Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen eine Gartenmauer. Hinweise zu den Vorfällen bitte an die Polizei in Ludwigsstadt, Tel. 09263/975020. pol