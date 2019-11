Unbekannter zerkratzt Pkw

Am Samstagabend parkte ein 39-Jähriger seinen weißen Pkw Nissan rückwärts in seinem Carport in der Jahnstraße. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Pkw im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Auf der Motorhaube wurde ein ,,S" und ein circa 80 Zentimeter langer Kratzer eingeritzt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Tel.: 0971/ 714 90 in Verbindung zu setzen. pol