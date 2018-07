Unbekannter zerkratzt Mercedes

Ein Unbekannter hat an einem in der Talstraße geparkten silberfarbenen Mercedes fast die gesamte Beifahrerseite zerkratzt. Der Täter richtete einen Schaden von 500 Euro an. Der Vorfall dürfte sich am Sonntag zwischen 16 und 17.30 Uhr ereignet haben. Um Hinweise bittet die Polizei in Ebermannstadt unter Telefon 09194/73880.