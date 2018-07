Unbekannter zerkratzt mehrere Fahrzeuge

pol



Ein unbekannter Täter hat am Montagnachmittag, zwischen 16.10 Uhr und 17.10 Uhr, in der Klostergasse drei Fahrzeuge zerkratzt. Der dadurch entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen , Tel.: 0971 / 714 90, in Verbindung zu setzen.