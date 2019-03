Unbekannter zerbricht Keramikhaus im Garten

Samstagnacht in der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr hat ein unbekannter Täter in Kirchehrenbach ein 30 Zentimeter hohes Keramikhaus zerbrochen, das in einem Garten in der Leutenbacher Straße aufgestellt war. Eine Laterne, die an der Haustüre dekoriert war, wurde auch versetzt. Der 66-jährige Eigentümer stellte einen Schaden in Höhe von 100 Euro fest. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, möge dies der Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880, mitteilen.