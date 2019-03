Unbekannter wütet auf Friedhof

Von einem Grab auf dem Friedhof in Unterleiterbach in der Michael-Küchel-Straße räumte am Dienstag gegen 13 Uhr ein bislang unbekannter Mann mehrere Blumenkränze und Blumenschalen ab und warf die Sachen in einen Container. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Wem ist der Mann noch aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310 entgegen.